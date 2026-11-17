Martedì 17 novembre sarà una giornata ricca di appuntamenti internazionali per i giocatori di Gattuso. Isaksen e Provstgaard affrontano la Norvegia, mentre Belahyane e Dele-Bashiru sono attesi dalle sfide contro Niger e Tanzania: il programma completo

La Lazio continua a seguire con attenzione i propri giocatori impegnati durante la sosta per le Nazionali. Nella giornata di oggi, martedì 17 novembre 2026, saranno quattro i calciatori biancocelesti coinvolti negli appuntamenti internazionali: Gustav Isaksen, Oliver Provstgaard, Reda Belahyane e Fisayo Dele-Bashiru. Riflettori puntati soprattutto sulla Danimarca, attesa dalla sfida contro la Norvegia di Erling Haaland, valida per l’ultima giornata della fase a gironi di Nations League. Impegni importanti anche per il Marocco e la Nigeria, che affronteranno rispettivamente Niger e Tanzania. Una giornata che interessa direttamente Gennaro Gattuso, pronto a riaccogliere i propri giocatori a Formello in vista della ripresa del campionato contro il Lecce, in programma sabato 21 novembre. Il calendario delle convocazioni è stato comunicato attraverso i canali ufficiali della società biancoceleste.

Isaksen e Provstgaard sfidano Haaland: Danimarca-Norvegia alle 20:45

L’appuntamento più atteso riguarda Gustav Isaksen e Oliver Provstgaard, convocati dalla Danimarca per l’ultima partita del girone di Nations League. La formazione allenata da Brian Riemer affronterà la Norvegia questa sera alle 20:45, al Parken Stadium di Copenaghen.

Una sfida particolarmente importante per le ambizioni della selezione danese, impegnata nella corsa alla qualificazione ai quarti di finale. Tra gli avversari ci sarà anche Erling Haaland, attaccante del Manchester City e principale riferimento offensivo della formazione norvegese.

I due giocatori della Lazio arrivano all’appuntamento dopo aver partecipato alla convincente vittoria per 4-1 contro il Portogallo. In quell’occasione Provstgaard ha disputato l’intero incontro, mentre Isaksen è rimasto in campo fino al 66′. Entrambi sperano di trovare nuovamente spazio, confermando la fiducia ricevuta dal commissario tecnico.

Belahyane impegnato con il Marocco: oggi la sfida contro il Niger

Un altro giocatore biancoceleste coinvolto negli appuntamenti internazionali è Reda Belahyane. Il centrocampista della Lazio è stato convocato dal Marocco, che oggi affronterà il Niger in una partita valida per le qualificazioni alla Coppa d’Africa.

Per Belahyane si tratta di un’ulteriore occasione per accumulare esperienza con la propria Nazionale, dopo aver conquistato un ruolo sempre più importante nella squadra di Gattuso. Il classe 2004 sta vivendo una stagione positiva, caratterizzata da maggiore continuità e fiducia rispetto al passato.

La convocazione internazionale rappresenta un altro riconoscimento del percorso compiuto negli ultimi mesi. Il giocatore proverà a sfruttare l’eventuale minutaggio a disposizione prima di rientrare nella Capitale per preparare i prossimi impegni di campionato.

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Dele-Bashiru cerca spazio con la Nigeria: in programma Tanzania-Nigeria

Attenzione anche a Fisayo Dele-Bashiru, centrocampista biancoceleste impegnato con la Nigeria. Le Super Eagles affronteranno oggi la Tanzania, in un incontro inserito nel calendario delle qualificazioni alla Coppa d’Africa. Per il giocatore della Lazio si tratta di un appuntamento importante per confermare la propria presenza nel gruppo della Nazionale.

L’esperienza internazionale può rappresentare un’opportunità preziosa per ritrovare continuità e accumulare minuti, soprattutto in una fase della stagione caratterizzata dalla necessità di mantenere una buona condizione fisica. Il suo eventuale utilizzo dipenderà dalle scelte del commissario tecnico nigeriano. Al termine dell’impegno, Dele-Bashiru farà ritorno a Formello per tornare a disposizione di Gennaro Gattuso.