Taylor, la Juventus fa sul serio per il centrocampista olandese: sul piatto un’offerta da 40 milioni per assicurarsi il gioiello blindato da Gattuso. C’è però il muro della Lazio

Il calciomercato invernale si preannuncia infuocato e la Juventus ha deciso di fare sul serio per il centrocampista olandese Kenneth Taylor. Secondo quanto riporta Il Messaggero, la dirigenza bianconera sarebbe pronta a mettere sul piatto ben 40 milioni di euro già a gennaio.

L’obiettivo del club piemontese è chiaro: anticipare la folta concorrenza della Premier League, dove estimatori di peso come Brentford e Bournemouth monitorano la situazione in vista della prossima estate, e regalare un rinforzo di primissima fascia a Luciano Spalletti. Un investimento importante che certifica la crescita esponenziale del calciatore, pagato meno di 17 milioni di euro meno di un anno fa.

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Il muro della Lazio: Taylor blindato da Lotito e Fabiani

Nonostante le sirene di mercato e la cifra faraonica mossa dalla Juventus, in casa biancoceleste la linea della società è ferma e intransigibile. Il presidente Claudio Lotito e il direttore sportivo Angelo Fabiani avrebbero promesso a mister Gattuso che nessun pezzo pregiato della rosa verrà ceduto nel corso della sessione di gennaio, specialmente se il mercato in entrata dovesse subire blocchi o rallentamenti.

Questa ferma posizione è stata ribadita chiaramente anche agli agenti che in questi giorni stanno facendo visita a Formello per recapitare proposte ufficiali. Ogni discorso per il centrocampista, dunque, viene rimandato alla prossima estate.

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La volontà di Taylor

Tra le strategie dei club e le promesse dirigenziali, tuttavia, resta da considerare il fattore legato alle ambizioni del giocatore. Taylor percepisce attualmente uno stipendio di circa 1,7 milioni di euro alla Lazio, mentre la proposta economica della Vecchia Signora potrebbe raddoppiare questa cifra, arrivando a toccare quota 3,4 milioni netti a stagione.