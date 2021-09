Olanda Montenegro: poker dei padroni di casa, Marusic in campo 63′

Il Montenegro sfida l’Olanda nelle qualificazioni al Mondiale, brutta sconfitta per gli ospiti, Marusic in campo 63′

Non è riucita l’impresa. Dopo la rimonta contro la Turchia firmata al 97′ grazie anche ad un gol di Marusic, non è riuscita la replica al Montenegro contro l’Olanda. Nel match valido per le qualificazioni gli orange si sono imposti per 4-0 grazie al rigore di Depay nel primo tempo, che poi ha firmato la doppietta personale nella ripresa unito ai gol di Wijnaldum e Gakpo che hanno chiuso il match.

L’esterno della Lazio, Adam Marusic, è stato sostituito dopo 63′ di gioco sul punteggio di 2-0. Al suo posto Haksabanovic centrocampista del Rubin Kazan. Cambio inutile ai fini del risultato.