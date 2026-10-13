Nuovo stadio Flaminio, si lavora al progetto: c’è fiducia della Lazio sulla realizzazione – Lazio News 24

Nuovo stadio Flaminio, si lavora incessantemente sulla realizzazione del progetto voluto fortemente dalla Lazio! Intanto c’è positività a Formella sua riuscita

Si riaccende l’entusiasmo in casa Lazio per uno dei temi più caldi e sentiti dall’intero ambiente biancoceleste: il futuro dello Stadio Flaminio. A circa due mesi dalla conclusione della Conferenza dei Servizi Preliminare, che ha decretato parere positivo espresso dagli organi di tutela con le dovute cautele, a Formello c’è un forte e rinnovato clima di fiducia sulla fattibilità del piano di restyling dell’impianto capitolino.

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Lazio, fiducia a Formello per la svolta sul Flaminio

Come riferisce Il Corriere della Sera, negli ambienti dirigenziali biancocelesti cresce la convinzione di aver intrapreso la strada giusta per superare gli ultimi ostacoli burocratici e strutturali. I tecnici e i collaboratori vicini a Claudio Lotito sono infatti certi di aver individuato gli aggiustamenti progettuali ideali per soddisfare appieno le prescrizioni e le modifiche sollecitate dalle autorità competenti per la rinascita della casa della Lazio.

Il piano architettonico della Lazio per tutelare il Flaminio

Il nodo principale riguardava la preservazione dell’architettura originaria e l’impatto visivo dell’opera. Le soluzioni elaborate dal club prevedono la tutela della storica pensilina, che rimarrà ben visibile evitando di oscurare strutture iconiche circostanti come l’Auditorium Parco della Musica e il Palazzetto dello Sport. I recenti dialoghi tra il club biancoceleste e i funzionari della Soprintendenza si sono svolti in un clima estremamente proficuo, costruttivo e propositivo, gettando basi solide per il via libera definitivo.

Un passo decisivo verso la nuova casa della Lazio

Il clima sereno e di piena collaborazione con le istituzioni rappresenta un segnale determinante per le ambizioni del club capitolino. L’obiettivo della Lazio resta quello di regalare ai propri tifosi una struttura all’avanguardia, capace di coniugare la modernità degli stadi europei con il rispetto del patrimonio storico e architettonico della Capitale.