Diritti tv Serie A, nella Manovra economica compare un emendamento per prolungare di due anni gli accordi con DAZN e Sky: tutti i dettagli

Importanti novità sul fronte dei diritti televisivi della Serie A, uno degli argomenti più delicati per il futuro economico delle società del massimo campionato italiano. Tra i circa 700 emendamenti segnalati nell’ambito della Manovra economica figura infatti una proposta che potrebbe modificare sensibilmente lo scenario relativo alla trasmissione delle partite.

L’emendamento, presentato dal deputato di Forza Italia Roberto Pella, prevede la possibilità di estendere di ulteriori due anni gli attuali accordi con DAZN e Sky, spostando la scadenza dal 2029 al 2031. Una prospettiva che interessa da vicino anche la Lazio e il suo presidente Claudio Lotito.

Il possibile coinvolgimento di Claudio Lotito

Come si riprende sulle colonne de Il Fatto Quotidiano, la provenienza politica dell’emendamento suggerisce un possibile interessamento di Claudio Lotito, presidente della Lazio e senatore di Forza Italia.

Il coinvolgimento diretto del patron biancoceleste nella proposta, tuttavia, non risulta confermato al momento. L’iniziativa si inserisce in un contesto particolarmente delicato per il calcio italiano, chiamato a tutelare una delle principali fonti di sostentamento economico dei club.

Gli attuali accordi garantiscono alla Serie A circa 900 milioni di euro a stagione, dei quali 700 provenienti da DAZN e 200 da Sky.

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Perché la Lega valuta il prolungamento fino al 2031

Alla base della possibile proroga ci sono le preoccupazioni legate all’andamento del mercato audiovisivo. La ridotta concorrenza tra gli operatori italiani e i crescenti investimenti nelle competizioni internazionali potrebbero incidere negativamente sulle future offerte. La Champions League, gli Europei, i Mondiali e il Mondiale per Club rappresentano infatti importanti voci di spesa per i broadcaster.

Prolungare gli accordi attualmente in vigore potrebbe quindi rappresentare una soluzione per garantire maggiore stabilità economica alle società, evitando il rischio di una riduzione degli introiti derivanti dalla commercializzazione dei diritti televisivi.

Diritti tv Serie A, la deroga alla legge Melandri e le tempistiche

Per concretizzare questa operazione sarebbe necessario superare i limiti normativi stabiliti dalla legge Melandri, attraverso un’apposita deroga che consenta di estendere la durata degli accordi. L’eventuale proroga dovrebbe essere concordata tra la Lega Serie A e gli operatori televisivi entro giugno 2027, dimostrando la maggiore convenienza economica rispetto all’avvio di una nuova procedura di assegnazione.

Nel frattempo, la Lega ha già predisposto le linee guida per il prossimo ciclo 2029-2034, approvate dall’Antitrust, con la pubblicazione del documento prevista per l’inizio del 2027.

Rimane sullo sfondo anche l’ipotesi della creazione di un canale televisivo della Lega. I prossimi mesi saranno dunque determinanti per comprendere quale strada verrà intrapresa e quali conseguenze potrebbero esserci per i bilanci della Lazio e delle altre società italiane.