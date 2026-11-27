Conferenza stampa Abate: il tecnico del Torino è intervenuto alla vigilia della gara contro la Lazio! Le dichiarazioni

Ignazio Abate, tecnico del Torino, è intervenuto nel pomeriggio in conferenza stampa alla vigilia dell’attesa gara in programma con la Lazio! Appuntamento domani allo Stadio Olimpico Grande Torino alle ore 18! Il match è valevole per la 13a giornata del campionato di Serie A 2026/27. Le dichiarazioni riprese da TMW:

LA CONFERENZA STAMPA DI IGNAZIO ABATE

REPARTO OFFENSIVO – «Sono d’accordo, ci sta mancando in questo momento. Diamo la sensazione di voler giocare a calcio e di voler accarezzare il pallone, ma le gare si decidono dentro l’area. Negli ultimi metri non sono solo gli attaccanti, ma tutta la squadra: dobbiamo prendere più l’iniziativa e osare per creare di più. Nell’ultimo terzo ci arriviamo, ma poi succede troppo poco».

LAZIO E GATTUSO – «Affrontiamo la capolista, sono forti fisicamente e di qualità. Sono intensi, bravi nelle ripartenze e nelle riaggressioni e giocano con spensieratezza. Per noi è difficile, dobbiamo cercare di fare punti. Faremo di tutto. Gattuso? Per me è difficile trovare le parole giuste…Mi ha protetto, mi ha fatto crescere, un fratello maggiore. E’ un piacere ritrovarlo, lo abbraccerò forte».

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RODRIGUEZ – «La difesa a quattro può essere una possibilità. Su Rodriguez non so ancora, mi confronto oggi con la società».

INTENSITA’ AVVERSARI – «Loro sono intensi in tutti i reparti, serve una gara di carattere. Dobbiamo battagliare».

ZAPATA – «Lo vedo in crescendo, mi ha dato grandi sensazioni. Per noi una punta fisica come lui ci può fare comodo: nel calcio moderno, quando ti aggrediscono, serve appoggiarsi su una struttura come la sua. Mi auguro che cresca ancora».

BELGHALI – «E’ out».

FORTINI – «E’ recuperato, può essere un’opzione».

COMERT – «Ha la mia massima fiducia. Era partito bene, poi è cresciuto Ismajli e abbiamo trovato un equilibrio. Non abbiamo mai subito tante occasioni da gol, è successo di più a Napoli e Frosinone quando abbiamo alzato il baricentro. Abbiamo una buona media di occasioni concesse. Comert sta crescendo, è forte nel giocare a calcio, deve migliorare nell’impatto fisico. E’ un’opzione come altre».

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RINGHIO – «Ho sempre parlato di rapporti umani, il mio gruppo è cementato e unito. Sarebbe limitante parlare della Lazio solo di gruppo, non sono primi per caso ma hanno qualità. Conosco Gattuso e so quanto ci tiene a creare una mentalità, noi siamo avanti nell’unione del gruppo ma dobbiamo crescere».

ANALOGIE – «Non ci siamo confrontati. L’ho avuto da allenatore, voleva giocare 4-3-3 con un calcio dominante. Ha sempre avuto quella mentalità, questo pensiero ci unisce. Noi, rispetto a loro, dobbiamo crescere schemi. Facciamo tante cose bene, ci manca lo sporco. Dobbiamo leggere meglio le partite e ricercare l’attacco dello spazio, dobbiamo migliorare nella ricerca della profondità.

Devi creare con strade diverse: siamo andati a Napoli uomo su uomo per 90 minuti, siamo stati bravi a cercare di uscire dal basso nonostante la loro pressione e abbiamo avuto grande coraggio. Ma quante palle abbiamo recuperato mordendo alti? Poche. Ma bisogna riconoscere il nostro coraggio, ma non basta. Le partite si vincono nell’area di rigore avversarie, lì serve di più».

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