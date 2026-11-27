Francesco Lollobrigida interviene sulla contestazione nei confronti di Claudio Lotito: il ministro racconta anche un retroscena familiare

La protesta dei tifosi della Lazio nei confronti del presidente Claudio Lotito continua a far discutere, nonostante lo straordinario rendimento della squadra allenata da Gennaro Gattuso. A intervenire sull’argomento è stato anche Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura e noto sostenitore dei colori biancocelesti.

Intervistato per AdnTalks, il ministro ha espresso il proprio punto di vista sulla contestazione della tifoseria laziale, soffermandosi sull’assenza di pubblico allo Stadio Olimpico e annunciando il proprio ritorno sugli spalti in occasione del derby della Capitale.

Il ministro ha riconosciuto la legittimità della contestazione portata avanti dai sostenitori biancocelesti, raccontando anche un particolare retroscena riguardante sua figlia, che ha deciso di aderire alla protesta nei confronti della proprietà.

«Protesta? Ogni forma di protesta è legittima, l’ho detto con chiarezza, dal mio punto di vista nonostante riandrò al derby per la prima volta, non sono stato ad altre partite. Mia figlia che ha aderito alla contestazione e ogni tanto discutiamo, però devo dire che questa Lazio emoziona».

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Lollobrigida sull’Olimpico vuoto e sul rendimento della squadra

Nonostante il riconoscimento delle ragioni della protesta, Francesco Lollobrigida ha manifestato il proprio dispiacere nel vedere lo Stadio Olimpico con ampi settori vuoti durante un momento particolarmente positivo per la formazione biancoceleste. «Questa Lazio ci sta dando grandi soddisfazioni e devo dire che altri modi di contestare il presidente forse sono preferibili: per me vedere l’Olimpico vuoto mentre gioca la Lazio prima in classifica è comunque una cosa che non mi piace particolarmente».

Le dichiarazioni del ministro si inseriscono nel dibattito che accompagna la stagione della Lazio, caratterizzata dal contrasto tra gli eccellenti risultati sportivi e la contestazione di una parte della tifoseria nei confronti della società.

L’annuncio sulla presenza al derby della Capitale

Nel corso dell’intervista, Lollobrigida ha inoltre confermato la propria intenzione di tornare allo Stadio Olimpico in occasione del prossimo derby contro la Roma, dopo non aver assistito dal vivo alle precedenti partite della stagione.

La stracittadina rappresenterà un appuntamento particolarmente significativo per entrambe le tifoserie, considerando anche il rendimento delle due formazioni in campionato.

Resta centrale il tema del rapporto tra la proprietà e i sostenitori biancocelesti. Le parole del ministro evidenziano la volontà di distinguere il diritto alla contestazione nei confronti di Claudio Lotito dal sostegno alla squadra, protagonista di un avvio di stagione di assoluto rilievo.