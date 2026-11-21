Tijjani Noslin, giocatore della Lazio, ha parlato nel post partita del match della 12a giornata contro il Lecce

Tijjani Noslin, giocatore della Lazio, ha parlato nel post partita del match valido per la 12a giornata di Serie A 2026-2027 contro il Lecce. Le sue parole rilasciate ai microfoni di DAZN:

«La doppietta non è solo merito mio, ma anche di mister Gattuso e dei miei compagni. Ci aiutiamo a vincenda ed è l’aspetto vincente della Lazio».

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