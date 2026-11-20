Calciomercato Lazio, Gattuso mette gli equilibri dello spogliatoio al primo posto: emergono perplessità su tre possibili rinforzi offensivi
Il calciomercato della Lazio entra nel vivo delle valutazioni in vista della sessione invernale, ma Gennaro Gattuso non sembra intenzionato ad accettare qualsiasi rinforzo. Il tecnico biancoceleste avrebbe individuato alcune caratteristiche fondamentali per i nuovi acquisti, con particolare attenzione non soltanto agli aspetti tecnici, ma anche alla capacità dei giocatori di inserirsi nel gruppo.
Come segnalato da Il Messaggero, la società capitolina starebbe valutando l’inserimento di una mezzala e di un’alternativa a Mattia Zaccagni. Tuttavia, alcuni dei nomi accostati alla Lazio non convincerebbero pienamente l’allenatore, preoccupato soprattutto di preservare gli equilibri costruiti nello spogliatoio.
I dubbi di Gattuso su Noa Lang
Tra i profili finiti al centro delle riflessioni biancocelesti figura Noa Lang, esterno offensivo del Napoli. L’olandese rappresenterebbe una soluzione interessante dal punto di vista tecnico, grazie alle sue qualità nell’uno contro uno e alla capacità di creare superiorità numerica.
Le principali perplessità di Gattuso, però, sarebbero legate alla personalità particolarmente esuberante del calciatore. Il tecnico vorrebbe evitare l’inserimento di elementi che potrebbero alterare l’armonia del gruppo, considerata una delle componenti importanti del percorso della squadra.
Chiesa non convince del tutto
Un altro nome sul quale emergerebbero alcune riserve è quello di Federico Chiesa. L’esterno del Liverpool potrebbe rappresentare un’occasione interessante per rinforzare il reparto offensivo, ma la sua candidatura non sarebbe priva di interrogativi. Secondo quanto riportato dal quotidiano romano, Gattuso conserverebbe alcune perplessità legate alle difficoltà già incontrate nella gestione del calciatore durante l’esperienza in Nazionale.
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Una situazione che renderebbe meno immediata l’eventuale scelta di puntare sull’ex giocatore della Juventus, nonostante le qualità tecniche che potrebbe mettere a disposizione della formazione capitolina.
Calciomercato Lazio, Perisic frenato dall’età
Diverso, invece, il discorso relativo a Ivan Perisic. L’esperto esterno croato, attualmente al PSV Eindhoven, rappresenterebbe un’opzione di grande esperienza internazionale, ma il principale ostacolo riguarderebbe la sua età. I 37 anni del calciatore sembrerebbero infatti poco compatibili con il progetto di ringiovanimento dell’organico portato avanti dalla società biancoceleste.
La priorità della Lazio sarebbe quindi individuare giocatori capaci di garantire un contributo immediato senza compromettere la programmazione futura. Per Gattuso, inoltre, l’aspetto caratteriale continuerebbe ad avere un peso determinante nelle valutazioni.
La situazione resta comunque aperta: Lang, Chiesa e Perisic figurano tra i profili discussi, ma le perplessità riportate non equivalgono a una bocciatura definitiva. Saranno le prossime valutazioni della dirigenza, guidata dal direttore sportivo Angelo Fabiani, a chiarire quali piste potranno essere approfondite.