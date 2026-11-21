Conferenza stampa Di Francesco: l’allenatore del Lecce interviene dopo la partita contro la Lazio

Eusebio Di Francesco, tecnico del Lecce, interviene in conferenza stampa nel post partita del match della 12a giornata del campionato di Serie A 2026-2027 contro la Lazio. Le sue parole riportate da Tuttomercatoweb:

LA CONFERENZA STAMPA DI DI FRANCESCO

ANALISI GARA – «Abbiamo fatto un ottimo primo tempo e non meritavamo di stare sotto. Anche questo passivo è troppo pesante, oltre i meriti della Lazio non ricordo altre occasioni per loro, li abbiamo messi spesso in fuorigioco e siamo stati molto corti. Dobbiamo poi fare gol, rispetto a quanto abbiamo creato abbiamo raccolto troppo poco. Peccato per il primo gol preso, dovevamo stare più attaccati all’uomo, contro le grandi squadre non puoi concedere neanche mezzo metro».

LAZIO – «Contro una squadra prima in classifica devi concretizzare perché alla lunga si sono messi in campo con più compattezza e hanno motore nelle gambe, è una squadra che sa quello che vuole e che sta facendo un campionato straordinario. Complimenti a Gattuso, noi meritavamo qualcosina in più ma complimenti a loro perché stanno facendo qualcosa di straordinario”. ù».

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