Calciomercato Lazio, la società vuole trattenere i protagonisti della stagione: Luca Pellegrini resta però in uscita nonostante il reintegro nella lista Serie A
La Lazio comincia a delineare le proprie strategie in vista della sessione invernale di calciomercato, con una linea che appare piuttosto chiara: preservare l’attuale organico ed evitare partenze che potrebbero compromettere gli equilibri costruiti da Gennaro Gattuso. Il direttore sportivo Angelo Fabiani sarebbe intenzionato a respingere eventuali offerte per i giocatori considerati centrali nel progetto tecnico biancoceleste.
Esiste, tuttavia, un’eccezione importante, rappresentata da Luca Pellegrini, il cui futuro nella Capitale continua a essere in discussione.
Fabiani vuole evitare cessioni eccellenti a gennaio
La priorità della dirigenza biancoceleste sarebbe quella di garantire continuità al lavoro di Gattuso, protagonista di un avvio di stagione particolarmente positivo alla guida della Lazio. Per questo motivo, la società non avrebbe intenzione di prendere in considerazione proposte per gli elementi ritenuti indispensabili dall’allenatore.
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Una strategia che testimonia la volontà di non alterare gli equilibri dello spogliatoio durante una fase delicata della stagione 2026/2027. Il mercato invernale potrebbe quindi trasformarsi soprattutto in un’occasione per sistemare alcune situazioni individuali, senza rivoluzionare la rosa.
Pellegrini resta in uscita nonostante il reintegro
Tra i calciatori destinati a valutare una nuova sistemazione figura Luca Pellegrini. Il terzino classe 99′ ha vissuto mesi complicati, caratterizzati anche dall’esclusione dalla lista dei giocatori utilizzabili in Serie A. Il recente reintegro ha rappresentato una novità importante per il difensore, senza però modificare necessariamente le prospettive relative alla sua permanenza a Formello.
La possibilità di trovare maggiore continuità altrove potrebbe infatti spingere il giocatore a considerare una partenza già durante la prossima finestra di mercato. Una soluzione che permetterebbe anche alla società di intervenire sulla composizione dell’organico.
Calciomercato Lazio, Pellegrini guarda alla Serie A ma attenzione all’Hull City
Per quanto riguarda la prossima destinazione, la preferenza di Pellegrini sarebbe quella di proseguire la propria carriera nel campionato italiano. Il difensore conosce bene la Serie A e potrebbe valutare con interesse un progetto capace di garantirgli maggiore spazio.
Non bisogna tuttavia escludere l’ipotesi di un trasferimento all’estero. Durante la scorsa estate, infatti, tra le società accostate al terzino era comparso anche l’Hull City. La pista estera resta una possibilità da monitorare.
La situazione di Luca Pellegrini potrebbe dunque rappresentare uno dei principali dossier sulla scrivania di Angelo Fabiani. Mentre la Lazio punta a trattenere i propri uomini chiave, il futuro del terzino appare ancora tutto da definire.