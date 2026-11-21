Davide Frattesi, giocatore della Lazio, ha parlato nel post partita del match della 12a giornata contro il Lecce

Davide Frattesi, giocatore della Lazio, ha parlato nel post partita del match valido per la 12a giornata di Serie A 2026-2027 contro il Lecce. Le sue parole rilasciate ai microfoni di DAZN:

AMBIZIONI E CLASSIFICA – «Serve dare il massimo ogni giorno. Guardare la classifica in questo momento ci farebbe perdere l’entusiasmo e la sfrontatezza che ci stanno accompagnando. Io penso al contrario: siamo a quota 32 punti, ne mancano 8».

GOL – «Falcone era fuori, ho compiuto la prima cosa a cui ho pensato».

FIDUCIA – «Al di là della crescita personale, conta molto la fiducia. Quando ti viene concessa un’opportunità devi farla fruttare: non è pressione, è la consapevolezza di non poterti permettere errori. Avere continuità per tutti i novanta minuti ed essere sempre coinvolto nella manovra mi aiuta a rendere al massimo».

CONDIZIONE ATLETICA – «Mi sono allenato sodo con il mio preparatore personale e, una volta arrivato, ho trovato carichi molto intensi; senza l’impegno delle coppe si può lavorare ancora di più. È una preparazione che non elimina la fatica, ma ti dà energie fino al novantesimo».

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