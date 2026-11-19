Lazio, Roberto Rambaudi analizza le condizioni di Davide Frattesi in vista del Lecce e le possibili operazioni di mercato di gennaio

La Lazio si prepara a tornare in campo dopo la seconda sosta stagionale per le Nazionali, con l’obiettivo di proseguire il proprio percorso positivo in campionato. Sabato 21 novembre, alle ore 15:00, i biancocelesti ospiteranno il Lecce allo Stadio Olimpico, in una partita che richiederà particolare attenzione anche nella gestione delle energie. A soffermarsi sul momento della squadra di Gennaro Gattuso è stato Roberto Rambaudi, ex calciatore laziale, intervenuto ai microfoni di Radiosei.

Nel corso del suo intervento, Rambaudi ha affrontato diversi argomenti, dalle condizioni fisiche di Davide Frattesi alle possibili scelte di formazione, passando per le indiscrezioni di calciomercato che coinvolgono Noa Lang e Ivan Perisic. L’ex biancoceleste ha invitato a non sottovalutare l’impegno contro i salentini, sottolineando l’importanza di preservare gli equilibri raggiunti dalla squadra.

Rambaudi avverte Gattuso: attenzione alle rotazioni

Uno dei principali temi affrontati riguarda la gestione della rosa alla ripresa del campionato. Secondo Rambaudi, le decisioni di Gattuso dovranno dipendere soprattutto dalle condizioni dei singoli calciatori, evitando cambiamenti eccessivi in vista degli impegni successivi.

«La gestione la decidi vedendo i tuoi giocatori in allenamento. Frattesi se sta bene gioca, se ci sono dei rischi sicuramente verrà risparmiato. Direi comunque di non sottovalutare questa gara facendo tanti cambi, farei solo quelli obbligati e non gestirei in base alle prossime partite».

Parole che evidenziano la necessità di valutare attentamente il recupero del centrocampista, senza correre rischi inutili ma neppure rinunciando preventivamente ai titolari. Il confronto con il Lecce rappresenta infatti un appuntamento importante per dare continuità ai risultati ottenuti prima della sosta.

Ultimissime Lazio LIVE: tutte le novità sui biancocelesti di Gattuso

Calciomercato Lazio, i dubbi su Lang e Perisic

Non soltanto il campo. Durante la trasmissione si è parlato anche delle possibili strategie della società per la sessione invernale di mercato. In particolare, Rambaudi ha commentato i nomi di Noa Lang e Ivan Perisic, due profili offensivi accostati alla Lazio. «Lang mi piace, ha un carattere particolare, non credo verrebbe a fare panchina a Zaccagni quindi ho diversi dubbi su questa voce di mercato. Perisic lo conosciamo tutti, poi dipende dai dialoghi con Gattuso, se il tecnico parlandoci capisce che c’è la possibilità di fare bene insieme.»

L’ex giocatore biancoceleste ha quindi sollevato interrogativi soprattutto sull’eventuale collocazione tattica di Lang, considerando la presenza di Mattia Zaccagni. Diverso il ragionamento su Perisic, il cui eventuale inserimento dipenderebbe anche dal confronto con l’allenatore e dalla compatibilità con il progetto tecnico.

Rambaudi invita Fabiani a proteggere gli equilibri della rosa

L’ultimo argomento affrontato riguarda la necessità di intervenire sul mercato senza compromettere l’armonia del gruppo. Per Rambaudi, l’eventuale arrivo di un calciatore esperto dovrebbe essere valutato attentamente, soprattutto considerando il rendimento e gli equilibri attuali della formazione allenata da Gattuso. «Un giocatore di esperienza comunque lo valuterei per fine anno, ora se ti serve qualcosa, devi fare scelte mirate. Al momento ci sono gli equilibri giusti, nessun giocatore che ‘prevale’ sull’altro».

Un messaggio rivolto indirettamente anche al direttore sportivo Angelo Fabiani, chiamato a individuare eventuali opportunità per migliorare l’organico. La priorità, secondo l’analisi dell’ex attaccante, dovrebbe essere quella di aggiungere soltanto elementi realmente funzionali alle esigenze della squadra.

Tra la delicata gestione degli infortunati e le valutazioni in vista di gennaio, la Lazio si avvicina dunque alla ripresa del campionato con diversi aspetti da monitorare. Per Rambaudi, però, il primo obiettivo resta affrontare il Lecce senza distrazioni, evitando di compromettere quanto costruito nelle prime settimane della stagione.