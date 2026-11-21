Moviola Lazio Lecce, vi riportiamo l’analisi degli episodi più discutibili della sfida valida per 12a giornata del campionato di Serie A 2026-2027

Nonostante il netto 3-0 maturato sul campo dello Stadio Olimpico grazie alla doppietta di Noslin e al sigillo finale di Frattesi, il post-partita di Lazio-Lecce lascia in eredità più di qualche perplessità sulla direzione di gara. A finire sotto la lente d’ingrandimento è stato l’arbitro Matteo Marcenaro della sezione di Genova, coadiuvato dagli assistenti Biffi e Regattieri, dal quarto ufficiale Collu e dalla coppia al VAR formata da Lorenzo Maggioni e Davide Ghersini.

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La moviola di Lazio Lecce nel primo tempo: soglia altissima e cartellini risparmiati

Nella prima frazione di gioco Marcenaro ha optato per una linea estremamente permissiva, tenendo i cartellini nel taschino nonostante diversi interventi al limite. Dopo aver revocato correttamente un corner ai biancocelesti al 7′ su segnalazione dell’assistente per un ultimo tocco di Noslin nel duello con Siebert, il direttore di gara commette la prima sbavatura al 13′: manca infatti un fischio evidente per un fallo di Veiga su Taylor, permettendo al Lecce di innescare una pericolosa ripartenza con Fatah.

Due minuti più tardi arrivano le proteste salentine per un braccio largo di Belahyane su Coulibaly, giudicato però regolare sia dal campo che dal VAR; nella stessa azione Noslin calcia a gioco fermo dopo un fuorigioco, venendo graziato dal giallo. La gestione confusa prosegue al 33′, quando un fallo tattico di Coulibaly viene punito solo verbalmente, e si chiude al 45’+1 con un’azione offensiva capitolina fermata per un offside apparso inesistente.

L’episodio chiave nella moviola di Lazio Lecce: il contatto su Frattesi in area

La ripresa si apre con il primo provvedimento disciplinare dell’incontro, estratto al 50′ all’indirizzo di Siebert per un intervento in ritardo su Pinamonti. L’episodio che scatena le maggiori polemiche all’Olimpico arriva però tra il 66′ e il 67′: Frattesi penetra nell’area di rigore giallorossa e finisce a terra dopo un contatto con un difensore ospite.

L’intero stadio reclama a gran voce il calcio di rigore, ma Marcenaro lascia proseguire senza esitazioni. Dalla sala VAR Maggioni effettua un silent check particolarmente rapido confermando la decisione di campo, una scelta che lascia enormi dubbi sull’effettiva entità dell’impatto.

Giudizio finale sulla moviola di Lazio Lecce

Nel finale di gara, con il risultato ormai indirizzato, il direttore di gara sanziona regolarmente al 87′ l’unico ammonito di casa Lazio, Pellegrini, fermato per un fallo tattico necessario a spezzare la ripartenza di Coulibaly. Il bilancio complessivo della direzione arbitrale resta tuttavia negativo: la scelta di alzare eccessivamente l’asticella dei falli nella prima metà di gara ha tolto uniformità al metro di giudizio, mentre la gestione del contatto su Frattesi pesa come un macigno sulla valutazione finale della squadra arbitrale, salvata solo dal largo successo sul campo della formazione biancoceleste.