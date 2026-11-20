Lazio, la forza del gruppo non si tocca: coralità al centro! Ora si attende un vertice con la società in ottica strategie

La filosofia impressa sulla Lazio da Gennaro Gattuso mette al centro il gruppo e l’identità collettiva, ridimensionando il peso del mercato di gennaio rispetto alla forza dell’insieme. Lo si era già visto a settembre, quando l’allenatore disse no allo svincolato Mauro Icardi e lo confermano i numeri messi in luce dall’analisi: su 25 gol realizzati, ben 12 marcatori diversi e 20 assist, un primato in Italia che racconta una squadra capace di costruirsi il gol insieme sul campo.

Qui il pallone non viene mai trattato come proprietà privata. Sul fronte delle uscite, il tecnico ha ricevuto garanzie sul fatto che a gennaio non ci saranno partenze, ma il piano futuro dovrà fare i conti con i numeri societari e con un nuovo confronto tra l’allenatore e i vertici, rivela l’edizione odierna de Il Messaggero.

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Il bilancio della Lazio e la scadenza del 30 novembre

Sul piano economico, la dirigenza biancoceleste resta appesa alle verifiche sui conti per scongiurare lo stop totale alle operazioni invernali. Dal 15 novembre Claudio Lotito e Angelo Fabiani conoscono l’importo da coprire, anche se la documentazione non è stata ancora depositata presso la Commissione di controllo, con la scadenza fissata al 30 novembre e l’esame previsto a dicembre.

Il presidente sta lavorando da mesi per rientrare attraverso crediti futuri e altri asset, ipotizzando anche una successiva immissione di capitale per evitare il blocco e mantenere margine operativo; tuttavia, avere il via libera non significa automaticamente disporre di liquidità immediata senza cedere pezzi pregiati perché la libertà di entrare sul mercato non coincide necessariamente con la possibilità di chiudere acquisti.

La linea di Gennaro Gattuso e il vertice con la dirigenza

Il prossimo incontro tra Gennaro Gattuso e la dirigenza sarà decisivo per allineare le ambizioni tecniche della Lazio alle risorse realmente disponibili. Il progetto costruito finora punta sull’intelligenza collettiva e sulla condivisione delle responsabilità più che sulle singole stelle, ma il confronto servirà a tracciare la rotta concreta in vista della finestra invernale. Sarà proprio l’allenatore a dover indicare la strada.

Gli obiettivi di Angelo Fabiani

Sul versante tecnico, Angelo Fabiani ha già attivato la talent room per individuare profili funzionali alle richieste della panchina, concentrandosi sulla ricerca di una mezzala e di un vice Mattia Zaccagni in ottica gennaio o giugno. Le esigenze tecniche esistono e vengono monitorate con attenzione, ma qualunque innesto dovrà rispettare la chimica del gruppo e la sostenibilità del club perché in questa Lazio l’inserimento di nuovi volti passa prima dalla compatibilità umana e tattica con gli equilibri dello spogliatoio che dal semplice richiamo del nome.