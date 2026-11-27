Lazio, preoccupano le condizioni di Tijjani Noslin in vista della trasferta contro il Torino: Gattuso potrebbe rinunciare all’olandese dal primo minuto

Un nuovo grattacapo per Gennaro Gattuso alla vigilia della tredicesima giornata di Serie A. La Lazio si prepara ad affrontare il Torino allo stadio Olimpico Grande Torino, ma il tecnico biancoceleste deve fare i conti con le condizioni fisiche non ottimali di Tijjani Noslin.

L’attaccante olandese, tra i protagonisti dell’ottimo avvio di stagione della formazione capitolina, sta facendo i conti con un affaticamento che potrebbe condizionarne l’impiego nella sfida contro la squadra allenata da Ignazio Abate.

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Noslin non è al meglio: le ultime sulle sue condizioni

Nella giornata di mercoledì, Noslin è rimasto a riposo proprio a causa dell’affaticamento accusato. Le condizioni dell’ex attaccante dell’Hellas Verona sono successivamente migliorate, ma non al punto da sciogliere definitivamente i dubbi sulla sua disponibilità.

La situazione richiede particolare attenzione, soprattutto per evitare che un problema di lieve entità possa trasformarsi in uno stop più significativo. Lo staff tecnico della Lazio dovrà quindi valutare attentamente le risposte del calciatore prima di prendere una decisione definitiva.

Oggi il test decisivo per Noslin: Gattuso aspetta il responso

La giornata odierna sarà particolarmente importante per capire quali saranno le possibilità di impiego dell’olandese. Noslin sosterrà infatti un test per verificare le proprie condizioni fisiche e comprendere se ci siano i presupposti per mettersi a disposizione dell’allenatore.

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La sensazione, al momento, è che difficilmente l’attaccante possa scendere in campo dal primo minuto contro il Torino. L’ipotesi più plausibile, qualora arrivassero indicazioni positive, sarebbe quella di una convocazione con iniziale partenza dalla panchina.

Lazio, Noslin verso la panchina: come cambiano i piani di Gattuso

Le condizioni dell’olandese potrebbero modificare le strategie offensive di Gattuso. Il tecnico biancoceleste dovrà individuare la soluzione più efficace per affrontare la formazione granata, senza correre rischi eccessivi nella gestione dei propri giocatori. Mattia Zaccagni quindi si candida per tornare in campo dal primo minuto sulla fascia sinistra, con Andrea Pinamonti riferimento centrale.

L’eventuale rinuncia a Noslin dal primo minuto priverebbe la Lazio di uno degli interpreti offensivi che maggiormente si sono messi in evidenza in questa prima parte di stagione. La possibilità di averlo a disposizione nella ripresa rappresenterebbe comunque una risorsa importante per il tecnico.