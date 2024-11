Nesta a Dazn: «La classifica parla chiaro, ci servono punti. Lazio? Oggi la vivrò così»

Alessandro Nesta, allenatore del Monza ed ex calciatore della Lazio, ha parlato così prima della partita ai microfoni di Dazn

PAROLE – «La classifica parla chiaro, ci servono punti perché è la cosa più importante ora. La Lazio è una squadra in salute e in grande fiducia. Sono vulnerabili su alcune cose, dobbiamo sfruttare ogni centimetro. È una squadra che non molla mai. Fino a che fischia l’arbitro sono un grande bambino. Poi non abbiamo parenti o fratelli, oggi giochiamo contro un club speciale, ma sta sera battagliamo».