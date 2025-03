Nesta Lazio, il ricordo: «I trofeo più bello? Ecco quale fu»

Nesta Lazio, il grande ricordo dell’ex difensore biancoceleste dopo il successo in Coppa Italia: le sue parole

Nesta Lazio. Certi momenti rimangono indelebili nella mente dei calciatori, e questo vale sia per coloro che non riescono a spiccare il volo e ad intraprendere una grande carriera, sia per i campioni. Nel caso di Nesta la situazione non cambia e così, la leggenda biancoceleste, ha rivelato un curioso retroscena.

L’ex difensore del Milan ha infatti raccontato diversi curiosi retroscena ai microfoni di «Fenomeni», sul canale Youtube di Amazon Prime Video Sport. Qui ha raccontato anche quale fu il trofeo che lo emozionò di più: la Coppa Italia con la Lazio. Le sue parole:

«Il primo trofeo che ho vinto nella mia vita è la Coppa Italia con la Lazio. Erano trent’anni che non vincevamo niente. Io ero un bambino, segno e battiamo il Milan. Quello è stato il trofeo più bello in assoluto. Lì era già arrivato il presidente Cragnotti che aveva iniziato a investire forte».