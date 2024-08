Nesta: «Eriksson? È una persona speciale. Ecco cosa mi ha insegnato». Le parole dell’ex calciatore biancoceleste

Intervenuto in conferenza stampa, Alessandro Nesta è tornato a parlare dell’ex allenatore della Lazio Sven-Goran Eriksson. Queste le sue parole:

PAROLE – «Eriksson? L’ho visto due mesi fa, nella terzultima di campionato a Genova dove c’era lui. È una persona importante per me, mi ha dato tantissimo: se io oggi tratto bene le persone me l’ha insegnato lui. Spero che la gente mi ricorderà come una brava persona, è una persona speciale, troppo buona».