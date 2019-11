Nazionali, delusione per Vavro: solo panchina contro l’Azerbaigian

Denis Vavro ha passato una serata davvero amara: la sua Slovacchia dovrà partecipare ai playoff

Slovacchia-Azerbaigian è terminata con la vittoria degli slavi per ben 2-0 ma ora la selezione di Hapal dovrà affrontare i playoff di Nations League. La vittoria del Galles sull’Ungheria ha messo il difficoltà la Nazionale di Denis Vavro.

VAVRO – Il difensore centrale ex Copenaghen ha assistito alla vittoria contro l’Azerbaigian dalla panchina senza scendere in campo. Doppia delusione per il classe ’96.