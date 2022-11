Nazionale Under 18, tre laziali convocati: i dettagli

Tre i laziali convocati dalla Nazionale Under 18 per la doppia amichevole con la Francia: ecco tutti i nomi

Tre i laziali convocati dalla Nazionale Under 18 per la doppia amichevole con la Francia, in programma nei prossimi giorni. Un chiaro segnale del momento positivo del settore giovanile biancoceleste.

Si tratta dei tre giocatori della Primavera Federico Magro, Alessandro Milani e Marco Oliva, i quali hanno infatti ricevuto la chiamata da parte del tecnico federale Daniele Franceschini.