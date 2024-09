Nazionale, la squadra di Spalletti atterra a Budapest: nel MIRINO la sfida con Israele -FOTO. Le ultimissime

Al ritorno in campo l’Italia si è imposta 3-1 contro la Francia. Adesso gli uomini di Spalletti non vogliono più fermarsi e hanno messo nel mirino il prossimo impegno. In queste gli azzurri sono atterrati direttamente a Budapest dove affronteranno Israele per la seconda giornata di Nations League. Appuntamento lunedì 9 settembre alle 20:45.