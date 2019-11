Nazionale, gli Autogol e il post su Instagram dopo il primo gol realizzato dal Leone in azzurro

«Coincidenze? Io non credo!»: queste le parole de Gli Autogol che, in un post su Instagram, ironizzano sulla potenza del loro incontro col Leone Acerbi. Si sono incontrati pochi giorni fa a Coverciano, durante il ritiro degli azzurri. Il trio comico è convinto di aver portato molta fortuna al numero 33 biancoceleste, che ieri sera ha siglato il suo primo gol con l’Italia, con immediata corsa ad abbracciare Immobile in panchina. Ecco il post:

