Nations League, Islanda-Montenegro 2-0: la partita di Marusic

Nations League, termina con una vittoria netta degli islandesi la sfida della competizione ed ecco come è andato il match del laziale

Oltre l’Italia a scendere in campo per la gara d’esordio della Nations League, è stato anche il Montenegro di Marusic che ha sfidato l’Islanda. Ad avere la meglio è stata la formazione islandese con un netto 2-0 grazie ai gol di Oskarsson a fine primo tempo e di Thorsteinsson nel secondo. Per quanto riguarda Marusic, il giocatore della Lazio ha giocato tutti i novanta minuti della gara