Nations League, Francia-Israele 0-0: la partita di Guendouzi

Nations League, alla luce della partita dei francesi di Deschamps terminata in parità ecco come è andata per il biancoceleste

La Nations League volge verso la sua conclusione, e questa sera oltre l’Italia è andata in campo anche la Francia di Deschamps che ha sfidato Israele. Il match francese si è concluso in parità ovvero 0-0 che porta ai transalpini ad arrivare a quota 10 punti in attesa della supersfida del Meazza contro l’Italia. Per quanto riguarda Guendouzi, Deschamps ha ritenuto idoneo fare a meno del biancoceleste per la partita odierna e quindi è rimasto fuori per tutti i 90 minuti