Nations League, ecco l’avversario dell’Italia nella semifinale di ottobre

Il 6 ottobre a San Siro l’Italia di Roberto Mancini sfiderà la Spagna di Luis Enrique. Il 7 ottobre a Torino in programma l’altra semifinale tra Belgio e Francia. Forse l’avversario peggiore per gli azzurri, la Roja che è reduce da una vittoria pirotecnica con la Germania. Avendo vinto il proprio gruppo, l’Italia sarà paese ospitante delle Final Four di Nations League. Gara secca a San Siro: chi passa giocherà la finale quattro giorni dopo.