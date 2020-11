MOVIOLA Zenit Lazio: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave del match valido per la terza giornata del Girone F di Champions League 2020/21: la moviola di Zenit-Lazio

L’episodio chiave della moviola del match tra Zenit e Lazio, valido per la terza giornata del Girone F di Champions League 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro portoghese Dias.

75′ – Contatto dubbio in area di rigore su Marusic: l’esterno biancoceleste è trattenuto dal difensore dello Zenit ma sembrano non esserci gli estremi per un calcio di rigore.

49′ – Uscita alta di Kerzhakov che con il pungo colpisce Milinkovic., che cade a terra. Tutto regolare secondo il direttore di gara.

33′ – Zenit in vantaggio con Erokhin, servito dalla sponda di Dzyuba, il quale colpisce con la spalla prima di fare la sponda per il compagno. L’arbitro reputa il contatto regolare, come in effetti sembra essere.