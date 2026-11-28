Torino Lazio: i biancocelesti di Gennaro Gattuso scendono in campo per la 13a giornata del campionato di Serie A 2026-2027. Segui il match con noi!
Il Torino e la Lazio si sfidano oggi a partire dalle ore 18:00 presso lo stadio Olimpico Grande Torino sotto la direzione del signor Daniele Chiffi della sezione di Padova. La squadra allenata dal tecnico Ignazio Abate affronta quella di Gennaro Gattuso per la sfida valida per la 13a giornata del campionato di Serie A 2026-2027. LazioNews24 vi riporta in tempo reale formazioni ufficiali, cronaca e tabellino del match dei rossoblù!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE
Torino Lazio 0-0: sintesi e moviola
Aggiornamenti dalle ore 18:00
Migliore in campo Lazio – a fine primo tempo
Torino Lazio 0-0: risultato e tabellino
Reti:
Torino: in attesa delle formazioni ufficiali
Lazio: in attesa delle formazioni ufficiali
In attesa delle formazioni ufficiali
LA SQUADRA ARBITRALE
ARBITRO: Daniele Chiffi della sezione di Padova
1° ASSISTENTE: Dario Cecconi della sezione di Empoli
2° ASSISTENTE: Alessandro Lo Cicero della sezione di Brescia
QUARTO UOMO: Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo
VAR: Michael Fabbri della sezione di Ravenna
AVAR: Ivano Pezzuto della sezione di Lecce
Ultimissime Lazio LIVE: tutte le novità sui biancocelesti di Gattuso