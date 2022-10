Moviola Sturm Graz-Lazio: Bastien non sbaglia nulla. Sul gol di Immobile...

Moviola Sturm Graz-Lazio: il francese Bastien impeccabile nella direzione della gara. I quotidiani esaltano la sua prestazione

Nella gara pareggiata ieri sera dalla Lazio in Europa League sul campo dello Sturm Graz è spiccata la positiva direzione di gara dell’arbitro francese Bastien. Dopo 6 precedenti con le squadre italiane è inoltre arrivato il primo pareggio: fino a ieri 4 vittorie e 2 KO.

Per quanto riguarda gli episodi della gara, il Corriere dello Sport sottolinea la corretta decisione del VAR sull’annullamento del gol di Immobile (una spalla in fuorigioco). Giusta la doppia ammonizione di Gazibegovic, giusto non ammonire per la seconda volta Cataldi per un fallo di mano scaturito da un rimpallo con Wuthrich.