Mourinho sicuro: «La mia partita perfetta? Porto-Lazio 4-1 ecco perchè»

Mourinho, il tecnico portoghese rilascia un intervista parlando di quale sia stata per lui la sua partita perfetta e ne cita una contro i biancocelesti

Ai microfoni del Corriere dello Sport ha parlato Jose Mourinho, il quale ha rilasciato un intervista ripercorrendo la sua carriera dal Porto alla Roma, citando anche la Lazio. Il tecnico portoghese infatti considera la sua partita perfetta un match disputato nel lontano 2002/03 in Coppa Uefa contro i biancocelesti, in un rocambolesco 4-1 finale

PAROLE – Uhi, difficile rispondere… Porto-Lazio 4-1, semifinale Uefa 2002-2003? Loro hanno segnato dopo 50 secondi e in seguito non hanno più toccato palla. Inter-Bayern 2-0, dopo un minuto si sapeva già chi avrebbe vinto. Manchester-Tottenham 1-6, e avrebbero potuto essere 7, 8, 9. È altrettanto complicato non trovare una partita perfetta nei miei Chelsea che hanno mangiato la Premier