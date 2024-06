Mourinho, che ATTACCO alla Roma: «Qui al Fenerbahce si gioca per vincere, in Italia no..» Le parole dell’ex tecnico giallorosso

In occasione dell’amichevole tra Portogallo e Croazia, l’ex tecnico della Roma, Josè Mourinho, ha lanciato alcune provocazioni in merito alla sua nuova avventura al Fenerbahce:

«La scelta del Fenerbahce? Mi mancava giocare per vincere. La Roma giocava per vincere perché dicevano che quando c’ero io si giocava per vincere, ma non era vero. Tanto che dopo la mia partenza non è cambiato nulla. Nelle competizioni europee era fuori dagli schemi, a livello nazionale non è cambiato nulla. Lottare per il campionato, che è una cosa che mi motiva, che non avevo alla Roma, non avevo al Tottenham. Mi manca il fatto di non poter perdere punti »