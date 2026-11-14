Motta: «Sono contento della mia prestazione. Con Gattuso il portiere è come un giocatore di movimento in più!»

Edoardo Motta, portiere della Lazio, ha rilasciato delle dichiarazioni dopo l’amichevole odierna giocata a Formello contro il Mgarr United

Edoardo Motta è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel dopo il test di Formello tra la Lazio e il Mgarr United. Le sue parole:

«E’ stata una sgambata, dai, chiamiamola così, un allenamento congiunto, è andata bene. Lo staff vi sprona molto? Sì, cioè lo fanno per tenerci tutti sulla stessa linea ed è giusto così, tutti sul pezzo e quindi per cercare di dare il meglio e aiutare i compagni. Sai, quando il portiere specialmente magari gioca poco è difficile, poi il campo e la porta sembra sempre più grossa e il campo diventa sempre più grande, però sono contento anche della mia prestazione. Aiuta tutti, è una cosa che aiuta tutti ed è stimolante per tutto il gruppo. E’ una cosa che fanno giorno dopo giorno e poi la motivazione tra virgolette una la deve trovare anche dentro di sé, perché comunque è il lavoro più bello del mondo, possiamo definirlo così. E quindi non c’è cosa più bella almeno per me, è sempre stato il mio sogno da piccolino cercare di far diventare la mia passione un lavoro.

Richieste dello staff? Ci sono richieste che vanno rispettate e a volte vengono meno per determinate dinamiche, però è giusto che me lo facciano notare per far sì che poi io possa riprendere la retta via. Il portiere nel gioco di Gattuso è un giocatore attivo a tutti gli effetti, è un qualcosa che aiuta squadra, quindi è la prima cosa fondamentale. Se aiuta la squadra, vuol dire che aiuta tutti, tutto il gruppo. E sì, è assolutamente una cosa in più, è un bagaglio in più che si può portare dietro. Io l’anno scorso ero già contento di aver esordito e bastava quello. Però no, sono contento, di come è andata l’anno scorso, non me l’aspettavo, e non mi aspettavo neanche di arrivare in Serie A, sinceramente, così, di punto in bianco».

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