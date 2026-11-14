Lazio Mgarr United 3-0, buon test per i biancocelesti! Cancellieri, Leite e Rovella a segno a Formello – Lazio News 24

Lazio Mgarr United: i biancocelesti di Gennaro Gattuso scendono in campo per la sfida amichevole durante la sosta per le nazionali. Segui il match con noi!
La Lazio e il Mgarr United si sfidano oggi a partire dalle ore 11:00 presso lo stadio Mirko Fersini per un test amichevole. La squadra allenata dal tecnico Gennaro Gattuso durante la sosta per nazionali affronta quella di Andrea Agostinelli nella sfida di Formello. LazioNews24 vi riporta in tempo reale formazioni ufficiali, cronaca e tabellino del match dei rossoblù!
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Lazio Mgarr United 3-0: sintesi e moviola
Finisce la partita a Formello
86′ Sulejmani si rende pericoloso
L’attaccante albanese sfonda in area dalla sinistra e in allungo prova la conclusione, il portiere controlla il suo tentativo
82′ Ci prova Farcomeni!
Il giocatore della Primavera biancoceleste si guadagna una punizione dal limite e la batte. Il suo tiro gira bene, ma viene deviato il corner. Dagli sviluppi dello stesso calcio d’angolo F. Bordon stacca di testa senza riuscire a sorprende il portiere avversario
78′ Floriani di testa sul fondo
Santagostino fa partire un buon traversone dalla sinistra alla ricerca di Floriani, il quale di testa non trova la porta
75′ Sostituzioni
Entrano Santagostino, Morelli e Sulejmani per Cataldi, Pinamonti e Przyborek
71′ Przyborek viene murato
Buon cross dalla sinistra da parte di Pellegrini per Pinamonti, l’attaccante la spoda per Przyborek il cui tiro però viene murato
68′ Sostituzioni
Fuori Rovella, Cancellieri, Doekhi, Motta e Lazzari, al loro posto dentro Floriani, Renzetti, Bordon, Farcomeni e Montano
60′ Sant vicino al gol!
Cross dalla destra tramite un calcio di punizione e colpo di testa di Sant che si inserisce bene, ma di testa non riesce a trovare la porta. Subito dopo altra serie di cambi per la formazione ospite allenata da Agostinelli
51′ Arriva il tris di Rovella!
Il centrocampista dei biancocelesti riceve la palla al limite dell’area da Pellegrini e con una violenta conclusione piega le mani del portiere Chetcuti
46′ Sostituzioni
Pellegrini, Serra e R. Bordon all’inizio della ripresa entrano al posto di Pedraza, Leite e Gudmundsson; i maltesi rivoluzionano la formazione
Inizia il secondo tempo
Intervallo
42′ Pinamonti vicino al tris
L’ex giocatore dell’Inter stacca centralmente su un ottimo cross di Rovella e per poco con la testa non trova la terza rete biancoceleste. Meno di un minuto più tardi sempre Pinamonti pericoloso con tiro a giro, palla a lato di poco alla sinistra del portiere
36′ Leite trova il raddoppio
Corner di Gudmundsson che viene spizzato e filtra verso il secondo palo, dove Leite arriva prima di tutti e di testa appoggia in rete
34′ Diogo leite ancora vicino al gol
Pedraza va sul fondo e mette la palla dietro per il portoghese, il quale spara di prima intenzione senza riuscire a trovare la porta per questione di centimetri
30′ Cancellieri apre le marcature!
Si sblocca la partita! Pinamonti fa la sponda per Cataldi il quale di prima intenzione imbuca per Cancellieri, il quale a tu per tu con il portiere non sbaglia a porta in vantaggio i biancocelesti
28′ Pinamonti ci prova ancora
L’attaccante dei biancocelesti recupera palla al limite dell’area e tira girandosi repentinamente. Chetcuti para senza problemi
22′ Igiebor spaventa i biancocelesti
Il numero dieci dei maltesi scappa sulla destra e tira forte verso il primo palo, ma Motta si oppone bene respingendo alla sua sinistra
21′ Leite vicinissimo al gol!
Corner di Gudmundsson verso il secondo palo, il difensore stacca bene e di testa non trova la porta di poco
15′ Pinamonti nuovamente pericoloso
L’ex giocatore del Sassuolo ci prova ancora dalla distanza, la sua girata di sinistra però non sorprende Chetcuti
7′ Chetchuti salva tutto!
Gudmundsson si gira su se stesso al limite e fa partire un tiro d’interno verso il secondo palo! L’estremo difensore vola alla sua destra e mette la palla in calcio d’angolo
5′ Pinamonti centrale
L’attaccante di Gattuso stoppa al limite e tira, ma il portiere maltese respinge
2′ Ci prova Przyborek
Il fantasista polacco prova subito la conclusione, il suo tiro però è fin troppo centrale
11:08 – Inizia la partita al Fersini
L’arbitro Colella dà il fischio d’inizio all’amichevole di Formello
Migliore in campo Lazio – a fine primo tempo Diogo Leite
Lazio Mgarr United 3-0: risultato e tabellino
Reti: 30′ Cancellieri, 36′ Leite, 50′ Rovella
LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Doekhi, Leite, Pedraza; Rovella, Cataldi (C), Przyborek; Cancellieri, Pinamonti, Gudmundsson. A disposizione: Renzetti, Pannozzo, Pellegrini, Noslin, Floriani, R. Bordon. Serra, Farcomeno, F. Bordon, Morelli, Gatto, Santagostino, Montano, Sulejmani. Allenatore: Gennaro Gattuso
MGARR UNITED (4-4-2): Chetcuti; I. Farrugia, Sant (C), D’Aprile, Gatt; Kosisochukwu, Buhagiar, Pace Cocks, Borg; Igiebor, Job. A disposizione: Sammut, K. Vella, Frendo, Magro, Muscat, Bassay, Yepez, N. Vella, Agius, Misfud, Bindia. Allenatore: Andrea Agostinelli
LA SQUADRA ARBITRALE
ARBITRO: Alessandro Colelli della sezione di Ostia Lido
1° ASSISTENTE: Alessandro Rastelli
2° ASSISTENTE: Paolo Camilli
Ultimissime Lazio LIVE: tutte le novità sui biancocelesti di Gattuso