Lazio Mgarr United 3-0, buon test per i biancocelesti! Cancellieri, Leite e Rovella a segno a Formello – Lazio News 24

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Lazio Mgarr United 3-0, buon test per i biancocelesti! Cancellieri, Leite e Rovella a segno a Formello

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Published 1 minuto fa il 14 Novembre 2026
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Dc Ascoli 02/08/2025 - amichevole / Ascoli-Lazio / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Amine Chakir-Nicolo' Rovella

Lazio Mgarr United: i biancocelesti di Gennaro Gattuso scendono in campo per la sfida amichevole durante la sosta per le nazionali. Segui il match con noi!

La Lazio e il Mgarr United si sfidano oggi a partire dalle ore 11:00 presso lo stadio Mirko Fersini per un test amichevole. La squadra allenata dal tecnico Gennaro Gattuso durante la sosta per nazionali affronta quella di Andrea Agostinelli nella sfida di Formello. LazioNews24 vi riporta in tempo reale formazioni ufficiali, cronaca e tabellino del match dei rossoblù!

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Lazio Mgarr United 3-0: sintesi e moviola

Finisce la partita a Formello

86′ Sulejmani si rende pericoloso

L’attaccante albanese sfonda in area dalla sinistra e in allungo prova la conclusione, il portiere controlla il suo tentativo

82′ Ci prova Farcomeni!

Il giocatore della Primavera biancoceleste si guadagna una punizione dal limite e la batte. Il suo tiro gira bene, ma viene deviato il corner. Dagli sviluppi dello stesso calcio d’angolo F. Bordon stacca di testa senza riuscire a sorprende il portiere avversario

78′ Floriani di testa sul fondo

Santagostino fa partire un buon traversone dalla sinistra alla ricerca di Floriani, il quale di testa non trova la porta

75′ Sostituzioni

Entrano Santagostino, Morelli e Sulejmani per Cataldi, Pinamonti e Przyborek

71′ Przyborek viene murato

Buon cross dalla sinistra da parte di Pellegrini per Pinamonti, l’attaccante la spoda per Przyborek il cui tiro però viene murato

68′ Sostituzioni

Fuori Rovella, Cancellieri, Doekhi, Motta e Lazzari, al loro posto dentro Floriani, Renzetti, Bordon, Farcomeni e Montano

60′ Sant vicino al gol!

Cross dalla destra tramite un calcio di punizione e colpo di testa di Sant che si inserisce bene, ma di testa non riesce a trovare la porta. Subito dopo altra serie di cambi per la formazione ospite allenata da Agostinelli

51′ Arriva il tris di Rovella!

Il centrocampista dei biancocelesti riceve la palla al limite dell’area da Pellegrini e con una violenta conclusione piega le mani del portiere Chetcuti

46′ Sostituzioni

Pellegrini, Serra e R. Bordon all’inizio della ripresa entrano al posto di Pedraza, Leite e Gudmundsson; i maltesi rivoluzionano la formazione

Inizia il secondo tempo

Intervallo

42′ Pinamonti vicino al tris

L’ex giocatore dell’Inter stacca centralmente su un ottimo cross di Rovella e per poco con la testa non trova la terza rete biancoceleste. Meno di un minuto più tardi sempre Pinamonti pericoloso con tiro a giro, palla a lato di poco alla sinistra del portiere

36′ Leite trova il raddoppio

Corner di Gudmundsson che viene spizzato e filtra verso il secondo palo, dove Leite arriva prima di tutti e di testa appoggia in rete

34′ Diogo leite ancora vicino al gol

Pedraza va sul fondo e mette la palla dietro per il portoghese, il quale spara di prima intenzione senza riuscire a trovare la porta per questione di centimetri

30′ Cancellieri apre le marcature!

Si sblocca la partita! Pinamonti fa la sponda per Cataldi il quale di prima intenzione imbuca per Cancellieri, il quale a tu per tu con il portiere non sbaglia a porta in vantaggio i biancocelesti

28′ Pinamonti ci prova ancora

L’attaccante dei biancocelesti recupera palla al limite dell’area e tira girandosi repentinamente. Chetcuti para senza problemi

22′ Igiebor spaventa i biancocelesti

Il numero dieci dei maltesi scappa sulla destra e tira forte verso il primo palo, ma Motta si oppone bene respingendo alla sua sinistra

21′ Leite vicinissimo al gol!

Corner di Gudmundsson verso il secondo palo, il difensore stacca bene e di testa non trova la porta di poco

15′ Pinamonti nuovamente pericoloso

L’ex giocatore del Sassuolo ci prova ancora dalla distanza, la sua girata di sinistra però non sorprende Chetcuti

7′ Chetchuti salva tutto!

Gudmundsson si gira su se stesso al limite e fa partire un tiro d’interno verso il secondo palo! L’estremo difensore vola alla sua destra e mette la palla in calcio d’angolo

5′ Pinamonti centrale

L’attaccante di Gattuso stoppa al limite e tira, ma il portiere maltese respinge

2′ Ci prova Przyborek

Il fantasista polacco prova subito la conclusione, il suo tiro però è fin troppo centrale

11:08 – Inizia la partita al Fersini

L’arbitro Colella dà il fischio d’inizio all’amichevole di Formello

Migliore in campo Lazio – a fine primo tempo Diogo Leite

Lazio Mgarr United 3-0: risultato e tabellino

Reti: 30′ Cancellieri, 36′ Leite, 50′ Rovella

LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Doekhi, Leite, Pedraza; Rovella, Cataldi (C), Przyborek; Cancellieri, Pinamonti, Gudmundsson. A disposizione: Renzetti, Pannozzo, Pellegrini, Noslin, Floriani, R. Bordon. Serra, Farcomeno, F. Bordon, Morelli, Gatto, Santagostino, Montano, Sulejmani. Allenatore: Gennaro Gattuso

MGARR UNITED (4-4-2): Chetcuti; I. Farrugia, Sant (C), D’Aprile, Gatt; Kosisochukwu, Buhagiar, Pace Cocks, Borg; Igiebor, Job. A disposizione: Sammut, K. Vella, Frendo, Magro, Muscat, Bassay, Yepez, N. Vella, Agius, Misfud, Bindia. Allenatore: Andrea Agostinelli

LA SQUADRA ARBITRALE

ARBITRO: Alessandro Colelli della sezione di Ostia Lido

1° ASSISTENTE: Alessandro Rastelli

2° ASSISTENTE: Paolo Camilli

Ultimissime Lazio LIVE: tutte le novità sui biancocelesti di Gattuso

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