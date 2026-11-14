Gudmundsson è tornato! Segnali incoraggianti contro il Mgarr United: Gattuso sorride, ecco cosa filtra verso il Lecce

Albert Gudmundsson nell’amichevole del Fersini ha trovato i primi minuti dopo l’infortunio alla spalla che l’ha fermato per oltre un mese. Buoni segnali

Arrivano segnali decisamente incoraggianti per la Lazio di Gennaro Gattuso, che può finalmente sorridere per il ritorno in campo di Albert Gudmundsson. Il trequartista islandese, reduce da un infortunio alla spalla che lo aveva costretto a rimanere ai box, ha ritrovato il terreno di gioco in occasione dell’amichevole disputata questa mattina contro il Mgarr United, presso il centro sportivo Mirko Fersini. Un appuntamento particolarmente importante per il classe ’97, che ha potuto verificare le proprie condizioni fisiche dopo il periodo di inattività.

Il giocatore ha disputato 45 minuti, mostrando spunti interessanti e una condizione atletica incoraggiante. Un rientro che rappresenta una buona notizia per lo staff tecnico biancoceleste, soprattutto in vista della ripresa del campionato e della sfida contro il Lecce di Eusebio Di Francesco, valida per la dodicesima giornata di Serie A.

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Gudmundsson torna protagonista: 45 minuti e buone sensazioni contro il Mgarr United

Il ritorno di Albert Gudmundsson era uno dei principali motivi di interesse dell’amichevole contro il Mgarr United. Dopo aver superato il problema alla spalla, l’ex Fiorentina è stato nuovamente impiegato da Gennaro Gattuso, disputando l’intera prima frazione di gioco.

Durante i 45 minuti trascorsi sul terreno del Fersini, il trequartista islandese ha mostrato alcuni spunti interessanti, partecipando alla manovra offensiva e mettendo in evidenza una buona condizione fisica. Indicazioni positive per un calciatore che aveva bisogno soprattutto di ritrovare minuti e confidenza con il ritmo partita.

Gudmundsson lascia il segno sui calci piazzati: decisivo il corner per Diogo Leite

Uno degli aspetti più interessanti della prestazione di Gudmundsson riguarda la gestione dei calci da fermo. Il classe ’97 si è incaricato di battere diversi calci d’angolo, mostrando precisione e qualità nelle esecuzioni. Proprio da uno dei suoi corner è arrivata la rete realizzata da Diogo Leite, un episodio che ha confermato quanto l’islandese possa rappresentare una risorsa importante anche nella costruzione delle occasioni da palla inattiva.

Lazio, Gudmundsson verso la convocazione contro il Lecce!

Il rientro di Gudmundsson non rappresenta una sorpresa per Gennaro Gattuso, che già nelle scorse settimane aveva indicato questa fase della sosta come il momento ideale per riportare gradualmente il giocatore in campo.

Il programma di recupero sembra quindi procedere secondo le aspettative, con i 45 minuti disputati contro il Mgarr United che costituiscono un passaggio importante nel percorso di riavvicinamento agli impegni ufficiali.

Adesso l’attenzione si sposta sulla sfida contro il Lecce di Eusebio Di Francesco, in programma alla ripresa del campionato. Le sensazioni emerse dall’amichevole alimentano la possibilità che il trequartista islandese possa tornare nell’elenco dei convocati per la dodicesima giornata.

La decisione definitiva dipenderà naturalmente dalle risposte fisiche del giocatore nei prossimi allenamenti, ma Gattuso può guardare con maggiore ottimismo al recupero di Gudmundsson. Il ritorno dell’ex Fiorentina potrebbe infatti garantire alla Lazio un’alternativa preziosa sulla trequarti in una fase particolarmente importante della stagione.