Lazio da scudetto? Hernanes sorprende tutti: «Scudetto? I biancocelesti hanno solo il 10-15% di possibilità!»

Hernanes, ex centrocampista della Lazio, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla lotta per lo scudetto nel campionato di Serie A 2026-2027

La Lazio continua a stupire in questa prima parte della stagione 2026/2027, ma non tutti sono convinti che la formazione di Gennaro Gattuso possa mantenere il primato fino alla conclusione del campionato. Tra questi c’è anche Hernanes, ex centrocampista biancoceleste, che ha analizzato la corsa scudetto soffermandosi sulle possibilità della squadra capitolina di competere con le principali rivali.

Intervenuto direttamente dal Social Football Summit 2026, ai microfoni di Calciomercato.com, il brasiliano ha espresso alcune considerazioni sul sorprendente rendimento della Lazio, attualmente in testa alla classifica di Serie A. Nonostante l’ottimo percorso della formazione di Gattuso, l’ex calciatore ha preferito mantenere un atteggiamento prudente sulle reali possibilità di conquistare il titolo.

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Lazio, Hernanes non nasconde la sorpresa per il primato biancoceleste

L’avvio di stagione della Lazio ha sorpreso anche chi conosce molto bene l’ambiente biancoceleste. La squadra allenata da Gennaro Gattuso è riuscita a conquistare risultati importanti, costruendo un percorso che le ha permesso di guardare tutte le avversarie dall’alto della classifica.

Un rendimento che Hernanes non si aspettava e che, secondo il brasiliano, rappresenta una delle principali sorprese di questo campionato. L’ex centrocampista ha infatti riconosciuto come fosse difficile immaginare una situazione del genere alla vigilia della stagione. Nonostante il primato il brasiliano ritiene che la strada verso lo scudetto sia ancora particolarmente complicata.

Hernanes indica Roma e Milan come principali rivali dell’Inter

Un altro passaggio significativo dell’intervento riguarda le possibili antagoniste dell’Inter nella lotta per lo scudetto. Pur riconoscendo i meriti della Lazio, Hernanes ha indicato Roma e Milan come le due formazioni maggiormente attrezzate per contendere il titolo ai nerazzurri.

Secondo il brasiliano, i giallorossi possono contare su una squadra già consolidata, mentre i rossoneri stanno mostrando segnali di crescita e potrebbero ulteriormente rinforzarsi durante il mercato invernale. Una valutazione che lascia comunque aperta una possibilità per la formazione di Gattuso, chiamata a dimostrare di poter mantenere questi ritmi anche nei prossimi mesi.

«Se qualcuno mi dicesse che si aspettava che in questo momento la Lazio fosse capolista, non gli crederei molto. Per me è una grande sorpresa. Arrivare in fondo? Credo abbia una bassissima probabilità. Per metterla in numeri, direi il 10-15%. L’Inter è sicuramente la più forte, ma il gap non è così grande. Però i nerazzurri hanno anche le coppe. Anti-Inter? La Lazio è la sorpresa, possono anche farcela però sulla carta la Roma ha già una squadra attrezzata, convalidata. E poi il Milan sta uscendo fuori, con la possibilità di aggiungere qualcosa nel mercato invernale. Direi Roma e Milan».