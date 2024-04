Monza, Palladino perde un titolare a centrocampo: le ultime in vista della Lazio

Monza, il tecnico dei brianzoli deve fare a meno di un titolare per il match di sabato contro la Lazio: la situazione

Ancora pochi giorni e torna in campo la Lazio che deve affrontare sabato il Monza di Palladino che si disputerà alle ore 18. Per il match con i biancocelesti, Palladino dovrà fare a meno di un titolare ossia Gagliardini, il quale salterà la gara per squalifica essendo stato ammonito durante l’ultimo turno ed era diffidato.