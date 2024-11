Monza Lazio, Nesta: «Sono sempre stato considerato laziale. Il percorso dei biancocelesti in questi anni è stato ottimo»

Monza Lazio, il tecnico dei brianzoli Alessandro Nesta ha parlato così in conferenza stampa del match in programma domani alle 18:00

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Lazio, il tecnico del Monza Alessandro Nesta ha parlato così:

PAROLE – «Io sono stato al Milan, ho fatto dieci anni di Milan, ma sono sempre stato considerato come un laziale che andava al nord. La Lazio è la mia famiglia, andare allo stadio con mio padre e mio fratello in Curva. Da quando avevo 8 anni ho iniziato a giocare lì, per me è sempre una cosa speciale. Lunedì (Lazio – Cagliari, ndr.) sono stato all’Olimpico, era tanto tempo che non ci andavo. È stato bello perché era tanto che non ci andavo e mi ha fatto piacere.

Uno può criticare quanto vuole, ma i fatti dicono che la Lazio ha sempre avuto buone squadre, alcune stagioni anche molto interessanti rischiando anche di giocarsi lo Scudetto. Noi romani spesso siamo molto critici, esigenti. Roma è una città importante dove tutto è amplificato, anche nel calcio, però per me il percorso della Lazio in questi anni è stato ottimo. Ha tirato fuori giocatori anche semi-sconosciuti che sono diventati grandi campionati. Per me è stato sempre fatto un buon lavoro, poi ognuno ha le proprie aspettative».