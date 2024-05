Monza Lazio, Tudor torna sul pari: «Strada giusta, facciamo un grande lavoro. Ma…» Le parole in conferenza stampa del tecnico

Intervenuto in conferenza stampa, Igor Tudor è tornato a parlare del pareggio della Lazio a Monza. Queste le sue parole:

PAROLE – «Abbiamo fatto un’analisi giusta come sempre, non è successo niente di più e niente di meno. Abbiamo lavorato su cosa non ci è piaciuto. Nell’arco delle tante gare ci sta farne una sottotono, ma dall’altra parte c’erano tre punti e mancavano pochi minuti alla fine. La strada è giusta, si sta facendo un grande lavoro. Domenica serve una grande prestazione, poi con quella prendiamoci quello che vogliamo».