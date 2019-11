Allo Stadio Giuseppe Meazza, l’undicesima giornata di Serie A 2019/20 tra Lazio e Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Milan e Lazio si sfideranno questa sera a San Siro nel posticipo dell’undicesima giornata di Serie A. I biancocelesti, reduci dalla doppia vittoria contro Fiorentina e Torino, vogliono provare a completare il ‘tris’, mentre i rossoneri non stanno vivendo un momento positivo nonostante l’ultima vittoria contro la Spal.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Sintesi Milan-Lazio MOVIOLA

1′ Inizia il match con la Lazio in possesso palla!

3′ Duello Radu-Castillejo, con il romeno che interviene fallosamente. Calcio di punizione in favore del Milan.

3′ Batte Calhanoglu, Milinkovic devia in calcio d’angolo.

4′ Approfittando di un errore di Paquetà, la Lazio riparte e Immobile calcia in porta, ma incontra la parata di Donnarumma. Sulla ribattuta, Romangoli anticipa Correa, pronto al tap-in.

6′ Brutto errore di Strakosha, e Piatek che va ad un passo dalla rete.

12′ Complice un errore di Bennacer, la Lazio riparte. Alla fine però il Milan riesce ad uscire dall’area di rigore con Calhanoglu, che toglie la palla a Milinkovic.

13′ Romagnoli serve bene Krunic, che mette la palla in mezzo all’area. Provvidenziale l’anticipo di Acerbi su Piatek.

14′ Piatek viene atterrato da Bastos, e l’arbitro concede un calcio di punizione in favore del Milan.

15′ Batte Calhanoglu, che calcia direttamente in porta. La palla si perde abbondantemente al lato del palo.

17′ Bastos si beffa di due avversari e tenta l’iniziativa personale. La conclusione si perde sopra la traversa.

20′ All’occasione per il Milan con Paquetà fa seguito la traversa colpita da Ciro Immobile, servito da Luis Alberto.

22′ Castillejo, servito dalla lunghissima distanza da Calhanoglu, calcia direttamente in porta, Strakosha devia in calcio d’angolo.

24′ GOOOOOOOOL! Inarrestabile Immobile, che porta in vantaggio i suoi. Servito magistralmente da Lazzari, il bomber della Lazio colpisce di testa e mette la palla in rete. Donnarumma non può far nulla.

28′ Arriva il pareggio del Milan, grazie ad un autogol di Bastos, che fa cambiare la traiettoria della palla con un colpo di petto.

30′ La progressione sulla fascia di Lazzari, ad un passo dall’ingresso in area di rigore, viene fermata dall’intervento di Romagnoli.

33′ Castillejo sembra avere qualche problema fisico, e Rebic è pronto ad subentrargli. Lo spagnolo, in un primo momento, dice di voler continuare, salvo poi rimanere a terra.

37′ Immobile serve ottimamente Correa in area di rigore, l’argentino calcia ma c’è l’intervento di Donnarumma. L’argentino, però, era in posizione di fuorigioco.

39′ Calhanoglu dalla bandierina calcia direttamente in porta. Strakosha para, la palla non supera la linea della porta. Dunque, il risultato rimane fermo sull’1-1.

42′ Prima ammonizione del match: sanzionato Milinkovic per il fallo su Krunic, salterà la gara contro il Lecce, poiché diffidato.

45’+1′ Dopo solamente un minuto di recupero, finisce la prima frazione di gioco.

Migliore in campo PAGELLE

Al termine del match

Milan-Lazio, il tabellino

MARCATORI: 24′ Immobile (L);

AMMONITI: 42′ Milinkovic (L);

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Duarte, Romagnoli, Theo Hernandez; Paquetá, Bennacer, Krunic; Castillejo (33′ Rebic), Piatek, Calhanoglu. A disp.: Reina, A. Donnarumma, Caldara, Gabbia, Conti, Rodriguez, Biglia, Kessié, Bonaventura, Borini, Leão. All.: Stefano Pioli.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. A disp.: Guerrieri, Alia, Patric, Vavro, Luiz Felipe, Marusic, Lukaku, Jony, Cataldi, Parolo, Berisha, Caicedo, Adekanye. All.: Simone Inzaghi.