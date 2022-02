ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Sinisa Mihajlovic ha scherzato sulle frasi pronunciate da Maurizio Sarri sulla Coppa Italia. Le parole del tecnico del Bologna

Continuano a far discutere le frasi pronunciate da Maurizio Sarri sulla Coppa Italia. A rispondere – in tono ironico – ci ha pensato Sinisa Mihajlovic in conferenza stampa.

COPPA ITALIA – «Doveva uscire come noi al primo turno, si toglieva i pensieri sicuramente».