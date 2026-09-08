Hanno Detto
Melli esalta la squadra di Gattuso: «Non mi ero mai divertito così tanto»
Melli ha commentato con grande entusiasmo la terza vittoria consecutiva arrivata contro l’Udinese grazie ai gol di Frattesi e Gudmundsson
La Lazio continua a volare in campionato. Il successo contro l’Udinese ha regalato ai biancocelesti la terza vittoria consecutiva dopo i precedenti trionfi contro Bologna e Genoa, permettendo alla squadra di Gennaro Gattuso di restare a punteggio pieno in testa alla classifica.
Una prestazione che ha convinto anche Franco Melli, intervenuto ai microfoni di Radio Radio per commentare il momento della formazione capitolina. Il giornalista ha espresso grande entusiasmo per il rendimento della squadra e per la capacità della Lazio di reagire anche dopo lo svantaggio iniziale contro i friulani.
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Melli applaude la crescita della squadra di Gattuso
Nel suo intervento, Melli ha sottolineato soprattutto il carattere mostrato dalla Lazio, capace di ribaltare la gara contro l’Udinese grazie alle reti dei nuovi arrivati Davide Frattesi e Albert Gudmundsson. Le sue parole:
«Non mi ero mai divertito così tanto. Abbiamo vinto grazie a un giocatore buttato via dall’Inter che ti fa un gol del genere e da un altro schifato dalla Fiorentina! L’Udinese è crollata davanti a una Lazio fortissima psicologicamente e atleticamente! Non so più che dire, ma il calcio è meraviglioso».
Ben tre vittorie consecutive e fiducia ritrovata
Il successo contro l’Udinese rappresenta un ulteriore segnale positivo per la squadra biancoceleste che, dopo un periodo caratterizzato da cambiamenti e nuove gerarchie, sembra aver trovato rapidamente equilibrio e convinzione.
Ora la sfida sarà confermarsi nelle prossime giornate, ma l’inizio di campionato ha già acceso l’entusiasmo dell’ambiente laziale. Per Melli, la sensazione è chiara: questa Lazio può regalare spettacolo
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