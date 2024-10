Mazza: «Questa Lazio ci diverte, è la prima volta nell’era Lotito in cui ho la sensazione di avere due squadre»

Le parole di Mauro Mazza sulla Lazio di Baroni e sull’imminente sfida col Como

Sull’andamento della Lazio di Baroni si è espresso anche Mauro Mazza ai microfoni di Radiosei.

PAROLE– «Questa Lazio ci diverte, è la prima volta nell’era Lotito in cui ho la sensazione di avere due squadre, due gruppi di giocatori potenzialmente titolari. A mia memoria, è la prima volta che accade negli ultimi vent’anni. Nella rosa della Lazio nessuno si deve sentire escluso. Baroni ha trasformato questo concetto molto retorico in un qualcosa di concreto. Sana concorrenza e competizione. L’abbraccio ad ogni gol, è un segno. Sono gesti autentici. Merito veramente del mister, che ha messo insieme un gruppo forte e compatto. Pedro è rinato, Tavares è impressionante. Tanti che sembravano al capolinea, deludenti la scorsa stagione, ora stanno rendendo al massimo. Tutti motivati perché sentono l’importanza del momento. Aggettivo per la Lazio? Divertente. Siamo a punteggio pieno in Europa League, ancora non dobbiamo ‘scegliere’ (ride, ndr). Vorrei vedere lo stesso entusiasmo con Como, col Cagliari e col Monza »