Mauro: «Ci sono due realtà straordinarie: l’Atalanta e la Lazio, stanno strameritando il posto che hanno in classifica»

Le parole di Massimo Mauro dopo la sfida del Maradona tra Napoli e Lazio. Ecco le sue considerazioni

Massimo Mauro, ex centrocampista di Napoli e Juventus, ospite di ‘Radio Anch’io Sport’ su Rai Radio 1, ha parlato della sfida tra Lazio e Napoli.

PAROLE- «Una meravigliosa incertezza, speravamo di vedere un campionato così. C’è molto equilibrio. Ci sono due realtà straordinarie: l’Atalanta e la Lazio, stanno strameritando il posto che hanno in classifica attraverso la voglia di fare sempre un gol in più degli avversari, ma sanno anche soffrire e difendersi. Se l’Atalanta entra nell’ordine delle idee che ogni tanto si può anche difendere il risultato e non giocare sempre uno contro uno, può arrivare fino in fondo. E poi sono felicissimo per Baroni: ha fatto tanta gavetta. La sua squadra rispecchia com’era lui da giocatore: affidabile e credibile. Sono felice per lui, se lo merita, la Lazio fa un grande gioco. Anche la Fiorentina è una bela realtà. L’Inter è la migliore, dovrebbe venir fuori alla lunga »

NAPOLI- «Napoli ridimensionato dopo il ko di ieri? Credo sia un incidente di percorso”, prosegue Mauro, che in carriera ha anche vestito le maglie di Catanzaro e Udinese, riporta Italpress. “Mi piacerebbe che Lukaku e Kvaratskhelia sfruttassero meglio le loro caratteristiche. Nelle difficoltà, i giocatori più importanti devono assumersi le responsabilità di risolverle. Kvara deve evitare di intestardirsi dribblando tre giocatori e ogni tanto deve andare in profondità senza palla, non deve prendere palla sempre sui piedi.Anche Lukaku deve farsi dare meno palla addosso. Ieri il Napoli è stato prevedibile ed è stato facile per la Lazio difendersi, è stato carente nei suoi due giocatori più importanti. Devono ritrovare umiltà »