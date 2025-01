Mattei: «Okoye? Bisognerebbe mettere un limite a queste scommesse, è assurdo poter permettere...»

Mattei, il giornalista fa il punto riguardo il caso scommesse in Lazio-Udinese e non solo e rilascia queste considerazioni

Ai microfoni di Radiosei ha parlato il giornalista sportivo Mattei, il quale ha trattato diverse tematiche tra cui il caso scommesse relativo a Lazio-Udinese e non solo. Ecco le considerazioni del cronista sui biancocelesti

SCOMMESSE – Se la Lazio riuscisse a vendere un giocatore la situazione cambierebbe, altrimenti è difficile. Se nessuna società accetta il prestito gratuito alla fine non arriverà nessuno. Scommesse di Okoye nella gara contro la Lazio? Situazione sospetta, in questi giorni infatti l’Udinese ha preso un portiere svicolato perché probabilmente ha captato qualcosa. Bisognerebbe mettere un limite a queste scommesse, se permetti addirittura di scommettere sul giallo (cosa semplicissima), faciliti molto le cose. Queste agenzie non dovrebbero permettere di scommettere su un cartellino giallo

VERONA – Se Tavares dovesse giocare al posto di Zaccagni, contro il Verona a sinistra metterei Pellegrini piuttosto che Marusic, dato che è squalificato in Europa. Contro la Real Sociedad cinque giocatori non ci saranno, quindi avrai solamente Marusic, Tavares, Gila e Romagnoli in difesa: senza nessuno in panchina. Contro il Verona cercherei di preservarli. Questo mese decisivo, Juventus e Lazio giocheranno sette partite, il Milan addirittura otto: sarà un mese fondamentale