Mattei: «La Lazio dovrà fare attenzione ad un altra rivale per il posto Champions. Riguardo l’esclusione di Pellegrini dico questo»

Mattei, il giornalista sportivo si esprime riguardo la bagarre per la lotta Champions che vede coinvolta anche la Lazio e sul caos Pellegrini

Intervenuto di consueto ai microfoni di Radiosei, Mattei ha espresso il suo parere riguardo la bagarre per la lotta Champions che vede coinvolta la Lazio. Il giornalista al canale radio rilascia a riguardo e anche sulla esclusione di Pellegrini dalla lista sia di serie A che di Europa League, queste sue considerazioni

PAROLE – Dopo la partita di ieri sera aggiungiamo un posto a tavola. Oltre a Lazio, Juventus e Milan, per la corsa Champions va aggiunta anche la Fiorentina, senza contare che il Bologna non è così lontano.

Sulla vicenda Pellegrini credo che la scelta sia partita da una richiesta di Baroni. Il mister è una persona molto misurata, quando durante la partita con il Verona parlò con il ragazzo, puntò il dito verso di lui, un comportamento insolito. Probabilmente è successo qualcosa negli spogliatoi.

Non si poteva passare sopra a questo, l’allenatore avrebbe perso carisma. Per l’Europa League il problema si pone, calcolando anche che Hysaj potrebbe essere fuori anche durante gli ottavi. Baroni potrebbe trovarsi in difficoltà nelle scelte. Forse si sarebbe potuto escludere Tchaouna per inserire Belahyane, in quella zona la Lazio sarebbe comunque coperta. Penso che il marocchino verrà usato molto in campionato, magari per far rifiatare Guendouzi e Rovella in vista della coppa.

Mercato? Paragoniamolo a quello di Milan, Juventus e Fiorentina. Quello della Lazio è da 6, ma va rapportato a chi prende Gimenez, Joao Felix o Kolo Muani