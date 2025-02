Mattei: «Lazio-Napoli? La perdita di Neres è importante. E su Pedro...»

Le parole di Mattei sull’imminente sfida dell’Olimpico tra Lazio e Napoli. Le sue dichiarazioni

In vista della gara tra Lazio e Napoli ecco il pensiero di Stefano Mattei ai microfoni di Radiosei

PAROLE– «Lazio-Napoli? La perdita di Neres è importante, assieme a Politano sono i giocatori che accendono la manovra offensiva, crossando per Lukaku e per gli inserimenti di Anguissa e McTominay, senza di lui perderanno anche profondità. Credo che giocherà Raspadori, che non darà profondità. L’alternativa potrebbe essere Ngonge che però preferisce l’altra fascia o Mazzocchi, che però viene da due prestazioni negative. Mancano anche i due terzini sinistri, sulla fascia dovrebbe giocare Juan Jesus Il Napoli è una squadra che se riesce a fare gol poi si chiude, è la miglior difesa del campionato. Pedro è un campione e non si discute, ma sabato servono giocatori di maggior peso specifico. Ecco perché giocherei con Dele-Bashiru se Dia non dovesse farcela »