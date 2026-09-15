 Mattei: «Lotito e il dialogo con i tifosi? E' chiaro che il patron non vuole. La protesta produce un effetto economico»
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Mattei: «Lotito e il dialogo con i tifosi? E’ chiaro che il patron non vuole. La protesta produce un effetto economico»

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Published 2 ore fa il 15 Settembre 2026
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Stefano Mattei è tornato a parlare in relazione ai temi d’attualità in casa Lazio. Focus sulla protesta dei tifosi. Ecco quanto traspare

Il rapporto tra la società e la tifoseria continua a essere uno dei temi più discussi in casa Lazio. A intervenire sulla questione è stato Stefano Mattei, protagonista del consueto appuntamento su RadioSei, dove ha espresso le proprie valutazioni sulle intenzioni del presidente Claudio Lotito riguardo a un possibile confronto con i sostenitori biancocelesti. Il giornalista ha, inoltre, analizzato il peso della protesta portata avanti dai tifosi e quanto questa situazione possa incidere sul contesto economico e societario del club capitolino, evidenziando le difficoltà del momento.

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ARIA LAZIO«All’interno della Lazio c’è chi rende praticamente impossibile concentrarsi esclusivamente sulle questioni di campo, creando un clima sempre più pesante. L’ambiente biancoceleste è diventato tossico per responsabilità precise e per il tifoso vivere quotidianamente la propria passione in questa atmosfera sta diventando sempre più complicato».

FABIANI, GATTUSO«Fabiani, Gattuso e gli stessi giocatori hanno più volte fatto riferimento alla necessità di ristabilire un confronto con la tifoseria, ma poi arrivano situazioni come quella di questa mattina. Il problema è che questo dialogo, secondo me, non potrà mai concretizzarsi perché il presidente Lotito non ha realmente intenzione di aprirlo».

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LOTITO«Il presidente Lotito sta attraversando una situazione di forte difficoltà economica perché la contestazione dei tifosi sta avendo conseguenze dirette sui conti della Lazio. È diventato un braccio di ferro tra migliaia di sostenitori e una sola persona. Un conto è scegliere di non votare il suo partito, un altro è quando i laziali decidono di non andare allo stadio: in quel momento la protesta produce anche un effetto economico, perché vengono meno degli introiti per la società».

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