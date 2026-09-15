Masi: «Scioccato per le accuse che mi vengono rivolte da una denuncia di Lotito. Sono totalmente false»

Mauro Masi, presidente della Banca del Fucino, si è detto completamente estraneo alla vicenda che sta facendo scalpore in queste ultime ore

Arriva la presa di posizione di Mauro Masi dopo il suo coinvolgimento nell’inchiesta condotta dalla Procura di Roma per l’ipotesi di aggiotaggio ai danni del patron della Lazio Claudio Lotito. Il presidente della Banca del Fucino, indicato tra le persone sottoposte a indagine, ha affidato all’ANSA la propria replica sulla vicenda. Masi ha respinto ogni coinvolgimento nelle condotte oggetto degli accertamenti, dichiarandosi completamente estraneo ai fatti contestati. L’indagine prosegue ora il proprio iter, mentre la posizione del dirigente bancario resta sottoposta alle verifiche degli inquirenti. Vi riportiamo di seguito le dichiarazioni:

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«Sono basito per le accuse che mi vengono rivolte da una denuncia di Claudio Lotito. Accuse completamente e totalmente false. La mia sola colpa è quella di essere, come tantissimi a Roma e in Italia, tifoso della Lazio. Ho la più totale fiducia nella magistratura e per questo ho già dato mandato al mio avvocato di presentare denuncia per calunnia».