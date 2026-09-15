Galassi, fastidio muscolare per il giocatore! Niente convocazione con l'Argentina U19 - Lazio News 24

Galassi, il giocatore non potrà rispondere alla convocazione dell’Argentina U19 a causa di un fastidio muscolare! Proseguirà il recupero a Formello

Brutte notizie in casa biancoceleste proprio durante la finestra riservata agli impegni internazionali. Il giovane e talentuoso centrocampista della Lazio Bruno Galassi ha dovuto alzare bandiera bianca per via di un problema fisico che gli ha impedito di rispondere alla chiamata della propria selezione giovanile. A lanciare l’allarme è la nota testata argentina TyC Sports, che ha confermato il forfait forzato del calciatore. Al suo posto, il commissario tecnico dell’Albiceleste ha dovuto chiamare d’urgenza Javier Pascual, promettente mediano di proprietà del Lanús.

Ultimissime Lazio LIVE: le parole di Marcolin, quelle di Gila e le novità su Noslin

L’infortunio di Galassi

Il fastidio muscolare rimediato nelle ultime ore ha costretto Bruno Galassi a rinunciare ai Giochi Sudamericani con l’Argentina U19, competizione nella quale avrebbe dovuto recitare un ruolo da protagonista assoluto. Lo stop improvviso spezza l’entusiasmo dell’ambiente laziale, che vedeva in questa vetrina internazionale un’ottima occasione di crescita per il ragazzo. Lo staff medico della Nazionale argentina ha valutato rischiosa la sua presenza, concordando con la società capitolina la scelta di non convocare il giocatore per permettergli di iniziare subito il percorso terapeutico.

Il profilo e la crescita di Galassi a Formello

Arrivato nella Capitale durante la sessione estiva di calciomercato dopo un’importante trafila nel settore giovanile del Real Madrid, il classe 2007 Bruno Galassi rappresenta uno dei prospetti di maggior rilievo dell’intero organico biancoceleste.Dotato di eccellente visione di gioco, gran fisico e ottima tecnica di base, il talento nato a Lleida (ma con passaporto argentino) sa disimpegnarsi sia in mezzo al campo sia nel ruolo di difensore centrale. La dirigenza romana crede fortemente nelle sue qualità, ritenendolo un profilo chiave su cui costruire la spina dorsale del futuro.

H3: Come mister Gattuso gestirà il recupero di Bruno Galassi

Nonostante l’amarezza per l’impossibilità di indossare la maglia della propria Nazionale, la permanenza a Formello consentirà a Galassi di recuperare la miglior condizione fisica senza sostenere lunghi viaggi intercontinentali. Durante questa sosta per le Nazionali, il tecnico Gennaro Gattuso e il suo staff atletico monitoreranno quotidianamente il programma di riabilitazione del ragazzo. L’obiettivo è reinserirlo in gruppo nel minor tempo possibile, garantendo all’allenatore calabrese un’alternativa di grande qualità e dinamismo da schierare in mediana per le prossime sfide stagionali.