Marotta: «Il match di stasera non è decisivo. Questa è una grande Lazio»

Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro la Lazio. Le sue parole

Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro la Lazio. Le sue parole.

MATCH DECISIVO – «Non dobbiamo pensare al risultato degli altri, la nostra stagione dipende solo da noi. Siamo in una fase interlocutoria, il match di stasera non sarà decisivo. Affrontiamo una grande Lazio, ma non dimentichiamo che alla prossima c’è il Milan».

MOTIVAZIONI – «Sono sicuro che la squadra risponderà alle motivazioni in grado di trasmettere l’allenatore. I calciatori sanno cosa è l’Inter e il peso che ha la maglia, per questo stasera affronteranno la Lazio col giusto approccio».